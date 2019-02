(ANSA) – ROMA, 23 FEB – Buona la prima giornata di test in Qatar per l’Aprilia Racing Team Gresini. La tre giorni di prove che precede l’avvio del Motomondiale vede in pista anche la RS-GP del test team con in sella Bradley Smith. Il programma di lavoro per il team italiano è particolarmente intenso e si divide tra lo sviluppo del nuovo prototipo, che proprio in occasione di questi test si è svelato nella sua nuova e grintosa livrea a base nera, e la preparazione alla gara che su questa pista aprirà il Mondiale MotoGP il prossimo 10 marzo. Aleix Espargaró ha lavorato per ritrovare le buone sensazioni vissute nell’ultimo test in Malesia di due settimane fa. L’affiatamento è cresciuto nel corso della sessione che Aleix ha chiuso dodicesimo in 1’56.358. Andrea Iannone ha messo a referto 30 giri facendo un grande step nella conoscenza della moto in quello che è stato il suo primo vero approccio alla RS-GP e chiudendo in scia al compagno di squadra in 1’56.447. “Sono soddisfatto del lavoro svolto oggi. Partiamo da una buona base”.