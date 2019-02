(ANSA) – ROMA, 23 FEB – Frosinone-Roma 2-2 (1-2) in un anticipo della 25/a giornata del campionato di Serie A. Padroni di casa in vantaggio con Ciano al 5′, poi pari di Dzeko (30′) e vantaggio di Pellegrini (31′). All’80’ Pinamonti firma il 2-2 e all’ultimo minuto del recupero, il 95′, arriva il gol vincente all’ultimo resiro di Dzeko. Giallorossi ad un punto dal Milan in zona Champions.