ROMA. – Chiara la ragazza di Tarquinia con una protesi alla gamba che arriva terza a miss Italia e reagisce con dolce fermezza agli haters del web. Luigi che con grande maturità salva il fratellino dalla casa distrutta dal terremoto ad Accumoli. I fratelli Tommaso e Filippo Bolondi, 10 e 12 anni di Milano, che con l’aiuto del padre realizzano Olly, l’app buona che risponde a domande positive. I ragazzi del ‘Belluzzi’ di Rimini che hanno ideato un busto rigido, altamente tecnologico, con il solo obiettivo di migliorare la vita di un compagno che ha avuto un incidente stradale. Ed anche i 20 bambini della scuola primaria di Baone (Padova) che hanno scelto volontariamente di vaccinarsi contro l’influenza in arrivo per proteggere la compagna di scuola ammalata di leucemia e immunodepressa.

Eccola “l’altra Italia” di Sergio Mattarella: un Paese che da nord a sud esprime energie positive che non ti aspetti di questi tempi, soprattutto perché si sta parlando di giovani. Anzi giovanissimi. Sono gli “alfieri della Repubblica” scelti e nominati dal presidente della Repubblica. Ben 29 ragazzi che si sono distinti come “costruttori di comunità, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali”. Sono giovani, nati tra il 1999 e il 2008, che – sottolinea il Quirinale – “rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti ragazzi meritevoli presenti nel nostro Paese”.

Si tratta di una buona fetta di futuro che Mattarella vuole illuminare pubblicizzando attraverso l’autorevolezza del Quirinale la forza di valori che sembrano in superficie affievolirsi. La solidarietà, l’altruismo, l’eccellenza e le competenze: sono queste le fondamenta dell’intero settennato mattarelliano.

“Non dobbiamo aver timore di manifestare buoni sentimenti che rendono migliore la nostra società”, disse il capo dello Stato nel discorso di fine anno chiedendo di tenere in vita quel “senso di comunità” che “è il contrario dell’egoismo che porta inevitabilmente alla diffidenza, all’ostilità, all’intolleranza e qualche volta alla violenza”. Gli “Alfieri della Repubblica” vanno ad aggiungersi ai 33 “eroi civili” premiati da Mattarella a dicembre. Adulti non famosi ma ben rappresentativi dell’Italia solidale e coraggiosa che lavora nell’ombra per chi soffre e ha bisogno di aiuto.

Ecco allora alcuni di questi “modelli positivi di cittadinanza” che il presidente premierà personalmente al Quirinale. C’è Chiara Bordi, terza al concorso di Miss Italia, la prima a partecipare alla competizione di bellezza con una protesi. Costretta a confrontarsi con giudizi denigratori sui social, ancora oggi risponde con una serenità invidiabile: “c’è in giro ancora qualche commento di persone ignoranti che mi danno un po’ fastidio. Ma la mia unica motivazione è far vedere a tutti che una ragazza disabile non deve essere esclusa da quel mondo”.

“Alfieri” anche due ragazzini coraggiosi dell’area del terremoto: Luigi Pignoli di Accumoli che ha aiutato il fratellino a scappare ed Elena Piergentili di Sarnano. Ed anche Tancredi Mazzei Paterni, di soli 12 anni, che nel 2018 ha salvato un uomo che rischiava di annegare tra Vada e Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Oppure Ariane Benedickter, di San Lorenzo di Sebato, Bolzano, per la sua battaglia ambientalista.

Poi ci sono le eccellenze. Come quella di Giuseppe Bungaro, 18 anni, che ha progettato uno stent pericardico capace di ridurre i rischi post operatori dei pazienti sottoposti ad angioplastica. O i tre romagnoli, Nicolo’ Vallana, Luca Fermi ed Edoardo Puce, che hanno ideato e realizzato un busto ortopedico flessibile per aiutare un loro compagno di classe, costretto ad indossare un busto rigido in seguito a un grave incidente.

(Di Fabrizio Finzi/ANSA)