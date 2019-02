(ANSA) – TEHRAN, 24 FEB – L’Iran ha reso noto di avere lanciato un missile da crociera da un sottomarino per la prima volta nella storia del Paese durante l’esercitazione annuale in corso nello Stretto di Hormuz. Secondo l’agenzia di stampa semi ufficiale Fars, il lancio è avvenuto oggi: la Fars ha inoltre pubblicato una fotografia di un sottomarino verde in superficie mentre lancia un missile arancione, spiegando che anche altri sottomarini della flotta iraniana sono in grado di lanciare questo tipo di missili.