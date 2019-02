(ANSA) – BANSKO (BULGARIA), 24 FEB – L’austriaco Marcel Hirscher (1’14″95) guida la classifica dopo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del mondo a Bansko. Seguono il norvegese Henrik Kristoffersen (1’15″17) e il francese Alexis Pinturault (1’15″63). Hirscher oggi ha la possibilità di vincere in anticipo anche la coppa di gigante, dopo avere già conquistato quella di slalom. Per l’Italia – su una pista ripida e con curve strette – il migliore è Luca De Aliprandini, 8/o (1’16″47). Più indietro, e con ritardi più consistenti, ci sono Riccardo Tonetti (1’17″42) e Manfred Moelgg (1’17″86). La seconda manche è in programma alle 12,30.