(ANSA) – ROMA, 24 FEB – E’ stata un’edizione di Corriamo il derby all’insegna del grande freddo. La prova di corsa non competitiva sui 3/6/9 km, aperta a tutte le fasce d’età, ha comunque avuto successo. La gara, organizzata da Acsi Italia atletica, in collaborazione con Camera di commercio Roma e Fiera di Roma, si proponeva di sviluppare il senso di partecipazione e solidarietà tra i cittadini, appassionati di calcio, questa volta non in qualità di spettatori di un evento sportivo, ma di protagonisti. Oltre 600, equamente divisi fra sostenitori giallorossi e biancocelesti, hanno invaso le strade del polo fieristico per dare vita a questa 1/a edizione della Corriamo il derby. Il successo è stato attribuito alla Roma, i cui tifosi hanno ottenuto 15.880 punti contro i 11.030 laziali. A tagliare per primo il traguardo è stato Piergianni Giraldini, romanista. Tra le donne è toccato a un’aquilotta, Virginia Petrei. Da segnalare anche il trionfo dell’ex calciatore e testimonial della gara Odoacre Chierico al primo traguardo di 3 km.