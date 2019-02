(ANSA) – ROMA, 24 FEB – Moussa Marega, il temibile attaccante francese naturalizzato maliano, che gioca nel Porto, spera di poter tornare utile nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League contro la Roma, in programma mercoledì 6 marzo nello stadio Do Dragao (andata 2-1 per i giallorossi). Il giocatore 27enne, secondo il giornale O Jogo, punta al rientro in tre partite importanti per il Porto: contro Sporting Braga, Benfica e soprattutto Roma. Marega, nei primi giorni del mese, durante la sfida della Primeira Liga contro il Vitoria Guimaraes, si era procurato una lesione muscolare alla coscia sinistra e ha già saltato la partita d’andata di Champions contro i giallorossi.