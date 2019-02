(ANSA) – ROMA, 24 FEB – “Neymar? L’estate prossima non è in vendita”. Il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, intervistato da Marca, gela le ambizioni di mercato di alcuni club fra i più titolati del mondo, che speravano nell’ennesimo mal di pancia dell’asso brasiliano, attualmente fermo per infortunio. “Nella rosa della nostra squadra abbiamo due fra i migliori calciatori del futuro, Neymar e Mbappé, non vedo perché dovrei essere preoccupato – ha aggiunto -. Casomai dovrebbero essere gli altri a preoccuparsi delle nostre risorse tecniche. Mbappé resterà con noi a lungo, è una questione di fiducia fra noi e il calciatore. Lui ha la capacità di far sognare i tifosi del Parco dei Principi e tutti i giovani che amano lo sport”.