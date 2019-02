(ANSA) – CRANS MONTANA (SVIZZERA), 24 FEB – L’azzurra Federica Brignone (1’30″94) è al comando, dopo la prova di discesa della combinata della Coppa del mondo di sci, a Crans Montana. Seguono la svizzera Priska Nufer (1’31″31) e la norvegese Ragnhild Mowinckel (1’31″42). Per la Brignone questa combinata di Crans Montana ha precedenti estremamente positivi, dal momento che ha vinto in serie quelle disputate negli ultimi due anni, ottenendo anche un secondo posto nel 2017. Per l’Italia, con un’ottima prova di squadra, ci sono poi Marta Bassino, al momento 6/a (1’32″15), e Nicol Delago, 8/a (1’32″26). La prova di slalom è in programma alle 13,30.