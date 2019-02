(ANSA) – ROMA, 24 FEB – Dustin Johnson, in versione extraterrestre, domina la scena nel Wgc Mexico di golf e avvicina la 20/a vittoria in carriera sul PGA Tour. “Mi sento in splendida forma – le dichiarazioni dello statunitense – ma non è ancora finita, per trionfare non dovrò abbassare la guardia”. Nel primo evento 2019 del World Golf Championship, il minicircuito mondiale, ancora una prova di forza del 34enne di Columbia (South Carolina), che ha chiuso il terzo round in 266 (-16), allungando il proprio vantaggio su Rory McIlroy (secondo con 201, -12) a quattro lunghezze. Già vincitore nel 2017, lo statunitense (numero 3 del world ranking) punta al bis per insidiare prepotentemente il trono mondiale di Justin Rose (assente in Messico). A Città del Messico, Tiger Woods non brilla, ma resta nella Top 10. Il californiano (207, -6) è nono come anche Tommy Fleetwood e precede in classifica Francesco Molinari (208, -5), che è sempre 13/o.