(ANSA) – BANSKO (BULGARIA), 24 FEB – Confermando il fresco titolo mondiale, il norvegese Henrik Kristoffersen in 2’26″87 ha vinto il gigante di Coppa del mondo a Bansko, battendo anche in questo caso l’austriaco Marcel Hirscher, secondo in 2’26″91. Hirscher conquista però anticipatamente la sesta coppa di gigante, la 19/a in carriera come il leggendario Ingemar Stenmark. Terzo posto per il veterano 37/enne francese Thomas Fanara in 2.27.26. Ancora deludenti gli italiani con miglior azzurro Riccardo Tonetti, ma solo 14/o, in 2’29″56. Poi, ci sono Luca De Aliprandini, 17/o in 2’29″66, e Manfred Moelgg, 21/o in 2’30″11. La Coppa del mondo maschile torna ora in Scandinavia, a Kvitfjell (Norvegia). Da venerdì a domenica prossimi sono in programma due discese e un SuperG: torna in gara Dominik Paris.