(ANSA) – ROMA, 24 FEB – Il giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, in relazione alle partite della 25/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputare ieri e nell’attesa del posticipo odierno, fra i calciatori espulsi, ha inflitto tre giornate di squalifica a Gerbo (Foggia). Montalto (Cremonese) dovrà rimanere fermo per due giornate; Casasola (Salernitana), Dermaku (Cosenza), Empereur (Verona) e Machech (Crotone), invece, per una. Fra i calciatori non espulsi squalifica per una giornata a Drudi (Cittadella), Improta (Benevento), Jelenic (Carpi) e Mungo (Cosenza). Il giudice, inoltre, ha inflitto un’ammenda di 10 mila euro a Benevento e Foggia, per lancio di petardi e fumogeni. Il Padova è stato multato di 5 mila euro per responsabilità diretta, in relazione al comportamento tenuto dal proprio presidente.