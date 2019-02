(ANSA) – CRANS MONTANA (SVIZZERA), 24 FEB – Federica Brignone in 2.15.20 ha vinto la combinata di Crans Montana valida per la coppa del mondo di sci. E’ la decima vittoria in carriera per la 28/enne valdostana, il terzo successo consecutivo in questa disciplina e su questa pista negli ultimi tre anni. Seconda la canadese Roni Remme, 22 anni e primo podio in carriera, in 2.15.58 e terza la svizzera Wendy Holdener in 2.15.58. Per l’Italia ci sono poi Marta Bassino 9/a in 2.17.21, Nicol Delago 18/a in 2.18.66 e sua sorella Nadia 26/a in 2.20.21.