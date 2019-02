(ANSA) – MODENA, 24 FEB – Duplice tentato omicidio nel pomeriggio in provincia di Modena, a Piumazzo, dove una 30enne ha accoltellato entrambi i genitori nella loro abitazione, che si trova in di una palazzina. A quanto si apprende, i due feriti sarebbero in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri ed anche il 118, accorso con più mezzi per prestare soccorso ai due accoltellati.