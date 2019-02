(ANSA) – ROMA, 24 FEB – Il parlamento britannico non voterà sull’accordo per la Brexit “prima del 12 marzo”, diciassette giorni prima della data in cui la Gran Bretagna deve lasciare l’Unione europea. Lo ha detto la premier britannica, Theresa May, escludendo quindi la possibilità che il voto possa avvenire la prossima settimana. Sull’aereo che la portava a Sharm el-Sheikh, dove parteciperà al primo vertice Ue-Lega Araba, la premier ha detto che “proseguono colloqui positivi” con Bruxelles e che il divorzio entro il 29 marzo è “alla nostra portata”.