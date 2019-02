(ANSA) – NUOVA DELHI, 24 FEB – L’azzurro Marco De Nicolo, 42enne finanziere di Legnano, si è piazzato al terzo posto nella gara di carabina 50 m. tre posizioni della ‘tappa’ di Coppa del Mondo di tiro a segno in corso a Nuova Delhi. L’oro, con 459.1 punti, è andato al 22enne ungherese Istvan Peni, mentre al secondo posto si è piazzato il russo Sergey Kamenskiy che nella finale olimpica di Rio 2016 perse l’oro all’ultimo colpo, a beneficio dell’azzurro Niccolò Campriani. Con il terzo posto di oggi De Nicolo ha ottenuto per l’Italia la carta olimpica per i Giochi di Tokyo 2020. Nella finale di pistola 10 m. aria compressa vittoria del tiratore di casa, l’indiano Chaudhary Saurabh, appena 16 anni e oro l’anno scorso all’Olimpiade giovanile di Buenos Aires, che ha preceduto il croato Danir Mikec (argento) e il cinese Pang Wei, campione olimpico a Pechino 2008.