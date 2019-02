(ANSA) – ROMA, 24 FEB – “E’ normale che ci fosse più di qualche scoria dopo la partita contro l’Atletico, ma abbiamo portato a casa una partita importante in questo momento per andare allo scontro diretto con 13 punti di vantaggio”. Dopo la vittoria di misura a Bologna, Massimiliano Allegri, sorride per l’ennesimo passo decisivo verso lo scudetto. “Ci sono alcuni giocatori ancora indietro – aggiunge Allegri, ai microfoni di Sky – speriamo di poter recuperare anche Douglas Costa”. Tornando alla Champions, Allegri guarda già al ritorno: “A Torino troveremo un Atletico diverso e ancora più coperto, ci vorrà grande aggressività”.