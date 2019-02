(ANSA) – ROMA, 24 FEB – Inizia il secondo giorno di prove a Losail. A dettare il passo nella prima di domenica è Danilo Petrucci. Piccoli passi, tanto lavoro e dopo una prima giornata dove il ternano è stato tra i migliori (terzo tempo), per il pilota Mission Winnow Ducati Team arriva il primato temporaneo. 1’55″108s il crono del pilota desmodromico poi sceso a 1’54” che prova anche uno spoiler montato sul forcellone. Secondo (+02″). Il collega di box Andrea Dovizioso. Dopo il ritorno in pista, Jorge Lorenzo (Repsol Honda) è pronto per il secondo giorno. Come già annunciato, lavora sulle geometrie. Il maiorchino prova diversi tipi di manopole e di manubri mentre Marc Marquez, al lavoro su alcuni particolari della RC213V, mette a referto il quinto tempo. Primatista di ieri è stato Maverick Viñales. Il pilota Monster Energy Yamaha MotoGP ha testato un nuovo codino e una nuova sella. Sarà sesto con il compagno di box Valentino Rossi più attardato, addirittura 21/o.