(ANSA) – ROMA, 24 FEB – Dopo la bella vittoria di mercoledì scorso in Champions contro la Juventus, l’Atletico Madrid vince anche in campionato, sempre al Wanda Metropolitano, battendo il Villarreal per 2-0. Morata ha segnato l’1-0 alla mezz’ora, mentre il raddoppio è arrivato con Saul nei minuti finali. Con i tre punti di oggi l’Atletico è ora a -7 sulla capolista Barcellona, che ieri ha vinto a Siviglia.