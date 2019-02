(ANSA) – DOHA, 24 FEB – L’Italia del tiro a volo continua a mietere successi. Questa volta gli azzurri hanno vinto sia tra gli uomini che nelle donne nel Qatar Open in corso sulle pedane del ‘Lusail Shooting Complex’. Nella gara maschile si è imposto Erminio Frasca, che ha dominato entrambe le fasi della gara, imponendosi nelle qualifiche con 123/125 +3 e in finale con 45/50 dopo aver ‘duellato’ con il compagno di nazionale Valerio Grazini, entrato in finale con il punteggio di 121 +3, e poi argento con 44/50. Con i due italiani sul podio il francese Sebastien Guerrero, terzo con 35/40. Fra le donne vittoria di Silvana Stanco, prima Carta Olimpica italiana Fitav per Tokyo 2020. In finale con lo score di 123/125, ha preso il comando della serie decisiva mantenendolo fino alla conclusione e chiudendo con 44/50. Seconda la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, 2 volte argento olimpico, terza la francese Melanie Couzy. Al sesto posto l’olimpionica di Londra Jessica Rossi, ottava l’altra ‘figlia d’arte’ Fiammetta Rossi.