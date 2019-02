(ANSA) – FIRENZE, 24 FEB – Ha consumato una superficie di 100 ettari di prati e pascoli e circa 10 ettari di bosco l’incendio che ieri sera si è sviluppato nel Comune di Stazzema (Lu) tra le località di Acri e Serra dell’Aietta. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso ma il vento è leggermente calato e questo ha reso possibile l’azione di un Canadair e di un elicottero del servizio antincendi boschivi della Regione a supporto delle squadre di terra. Diminuiti i rischi per le abitazioni della zona ma resta un presidio dei vigili del fuoco. Dalle 14.00 attivo un altro incendio di dimensioni rilevanti in Garfagnana, in un’area di confine tra il Comune di Careggine e Castelnuovo Garfagnana. Qui le fiamme hanno già consumato 20 ettari di bosco, minacciando alcune case. Sul posto – nonostante le difficoltà dovute al forte vento – sta operando un elicottero dell’antincendi boschivi regionale. E’ stato chiesto l’aiuto di due Canadair. In via di spegnimento gli altri incendi attivi da stamani in varie zone della regione.