(ANSA) – ROMA, 24 FEB – Nuovo successo di pubblico per il Terzo Tempo Peroni Village, nel suo 11/o anno di attività. Gli appassionati di Rugby, al termine della sfida dell’Italia contro l’Irlanda, hanno infatti potuto assistere ad una festosa performance di Roy Paci e della band Aretuska al Foro Italico di Roma. Il cantante siciliano, prima di salire sul palco del Terzo Tempo Peroni, si è detto sorpreso ed entusiasta dell’atmosfera circostante: ”Sono entusiasta di essere qui, anche perché il pubblico di Roma è sempre stato molto caloroso ed accogliente con me. Ho visto qualche partita del Catania Rugby in passato e devo dire che l’ambiente che ruota intorno a questo sport è entusiasmante. C’è un gran senso di condivisione”. Soddisfatta Francesca Bandelli (Marketing & Innovation Director di Birra Peroni): ”Qui al Terzo Tempo Peroni Village si respira la vera filosofia del rugby. Il segreto dell’evento nell’evento sta proprio in questo: il fair play che si unisce al divertimento. E’ la festa di tutti e per tutti”.