(ANSA) – VERONA, 24 FEB – Non c’e’ delusione nelle parole di Cesare Prandelli al termine della sfida del Bentegodi di Verona. Con il Chievo arriva un punto che non sembra dispiacere all’ex tecnico della Nazionale. “Sia noi che loro – afferma Prandelli – abbiamo interpretato la partita più sul pian agonistico che tecnico. Potevamo gestire meglio la palla, ma siamo stati sempre in partita perchè non abbiamo sofferto nulla e potevamo sfruttare meglio quelle 3-4 ripartenze che abbiamo avuto finalizzandole meglio”. “Dobbiamo lavorare molto, in settimana lo facciamo – aggiunge – in partita è più complicato perchè inizia a subentrare qualche preoccupazione. Sanabria non ha avuto problemi in partita, ma si è allenato poco: quando un giocatore come lui non si allena per 2-3 giorni perde d’intensità. Secondo me per avere una fase offensiva più efficace dobbiamo far meglio a centrocampo, palleggiando meglio e cercando l’ampiezza e la profondità”.