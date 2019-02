(ANSA) – TERNI, 24 FEB – “Andiamo avanti più determinati che mai”: lo ha sottolineato il sindaco di Terni Leonardo Latini dopo la scritta minatoria contro di lui apparsa su un muro della città. Lo ha fatto con un post su Facebook. “Volevo ringraziarvi – ha scritto Latini – per la solidarietà espressa in seguito a questa scritta intimidatoria comparsa oggi pomeriggio a Terni sulle pareti della biblioteca comunale e tranquillizzarvi che non ci lasceremo intimorire neppure dalle condizioni climatiche avverse”. “Vado avanti tranquillo – ha quindi sottolineato il sindaco di Terni interpellato dall’ANSA -, non mi faccio intimorire. Mi fanno un pò sorridere queste rievocazioni storiche, a me piace guardare avanti e non indietro. Questa scritta è sintomo di un clima che qualcuno cerca di avvelenare, ma il sistema genera gli anticorpi – ha concluso Latini – e questi sono gli anticorpi”. (ANSA).