(ANSA) – ROMA, 24 FEB – “Sulla questione Icardi non voglio neanche entrare nel merito perché non è necessario. Noi abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa fare e nei prossimi giorni agiremo di conseguenza”. Nel pre-partita di Fiorentina-Inter, l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky del caso Icardi. “Non so se sarà la settimana decisiva, questo è un impegno preso con Wanda, quindi una proposta la inoltreremo, poi quale sarà la risposta non lo sapremo e soprattutto non c’è una scadenza precisa. È una cosa completamente diversa dalla situazione di cui si è parlato in modo molto ampio”.