(ANSA) – FIRENZE, 24 FEB – “E’ stata una partita piena di episodi, soprattutto nel secondo tempo in cui si è giocato poco e guardato molto il Var. Io certi falli di mano non li fischierei mai, però li stanno fischiando tutti quindi va bene”. Così Stefano Pioli commentare il pareggio della sua Fiorentina contro l’Inter per 3-3 con il rigore in pieno recupero per i viola per il fallo di mano di D’Ambrosio che ha scatenato molte polemiche perché non ci sarebbe stato il fallo di mano. Poi sulla partita: “Non siamo riusciti a sfruttare il vantaggio, su una palla inattiva siamo usciti male. Nel primo tempo la mia squadra ha giocato molto bene, abbiamo messo in difficoltà l’Inter, subendo due tiri in porta e due gol – ha detto l’allenatore dei viola -. Siamo entrati con la stessa voglia di fare la partita nel secondo tempo e abbiamo quasi subito preso il terzo gol. Dopo è stato più difficile, ma questa squadra non si arrende mai e questa è una grandissima qualità”.