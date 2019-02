(ANSA) – SRINAGAR (INDIA), 25 FEB – Tre ribelli, un poliziotto anti-insurrezione e un soldato sono stati uccisi durante uno scontro a fuoco nel Kashmir. Lo riferiscono i funzionari, mentre negozi e attività commerciali sono rimasti chiusi per protestare contro una vasta e continua repressione contro gli attivisti che lottano per la fine del dominio indiano nella regione contesa. Gli scontri hanno innescato vaste proteste contro l’India, mentre centinaia di cittadini hanno occupato il villaggio di Turigam, nell’area meridionale di Kulgam, lanciando pietre contro i militari. Un ufficiale e altri due soldati sono rimasti feriti negli scontri. Le forze governative hanno poi lanciato lacrimogeni per disperdere i manifestanti, ferendo almeno una mezza dozzina di civili. La polizia e i soldati hanno anche pattugliato le strade di Srinagar, la città principale della regione, e hanno imposto un blocco di sicurezza nell’area centrale in previsione di proteste e scontri.