CARACAS. – Nella puntata di oggi de “L’Italia Con Voi” Monica Marangoni e il maestro Stefano Palatresi al pianoforte aprono la puntata con la musica dei La rappresentante di Lista, ovvero Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, che si esibiscono in studio. Segue “Central Park West”, rubrica curata da Antonio Monda, che ci fa scoprire il museo dedicato al KGB e ai servizi segreti russi, che sta avendo molto successo.

Poi, è la volta della Senatrice Laura Garavini, eletta nella Circoscrizione Estero, ripartizione Europa, che affronta i temi caldi riguardanti gli italiani all’estero.

Torniamo ad occuparci di Sanremo e di canzoni con il cantante Giovanni Caccamo, vincitore tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2015 con il brano Ritornerò da te. Segue la rubrica dedicata alla lingua italiana, con il linguista Fabio Poròli della “Società Dante Alighieri” che ci aiuta ad approfondire le origini e le curiosità della nostra splendida lingua, seguito dalle incursioni nella “modernità linguistica” da Gianni Ippoliti nei panni del Sommo Poeta. Si conclude con il consueto appuntamento settimanale con il presidente Piero Bassetti e la sua rubrica “Made by Italics”.

L’Italia con Voi vola a Città del Messico per un incontro con Paolo Pagliai, Rettore dell’Alta Scuola per la Giustizia, istituto che racconta anche tanta storia italiana. Poi, negli Stati Uniti, per conoscere Stefano Vaccara, fondatore e direttore de La Voce di New York e Giulia Pozzi, una giovane giornalista che collabora con il giornale on line.

