(ANSA) – KABUL, 25 FEB – Quinto round di colloqui ad alto livello tra i rappresentanti dei talebani e la delegazione statunitense guidata dall’inviato speciale Zalmay Khalilzad. Nelle scorse ore i talebani hanno confermato che il mullah Abdul Ghani Baradar, vice capo dei talebani e capo del loro ufficio politico è arrivato a Doha, nonostante ieri avesse annunciato di voler disertare l’appuntamento, ed è previsto che guiderà la delegazione talebana. Il leader supremo ha nominato un team di 14 membri per negoziare con gli Stati Uniti, inclusi sei membri di un potente consiglio esecutivo. Zabiullah Mujahid, portavoce dei talebani, ha confermato in un tweet che il quinto round dei colloqui sarà concentrato sul ritiro delle truppe e su come garantire il mantenimento della pace nel Paese. I colloqui precedenti tra i talebani e i rappresentanti Usa in Qatar si erano svolti a porte chiuse. Stavolta è invece previsto un accesso contingentato ai giornalisti.