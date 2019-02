(ANSA) – ROMA, 25 FEB – Dustin Johnson trionfa nel WGC Mexico Championship e torna al secondo posto nella classifica mondiale, insidiando il trono di Justin Rose. Dominio assoluto per l’americano che a Città del Messico con 263 (-21) colpi conquista il primo evento 2019 del World Golf Championship impartendo una seria lezione agli avversari. “Sono davvero felice – la gioia del trentaquattrenne di Columbia (South Carolina) -. E’ un successo che mi riempie d’orgoglio, arrivato dopo una grande settimana”. Niente da fare per il nordirlandese Rory McIlroy, secondo con 268 (-16), fermato solo da un Johnson in versione extraterrestre. Sul green del Club de Golf Chapultepec Tiger Woods (276, -8) chiude decimo davanti a Francesco Molinari (diciassettesimo con 278, -6). Buona prova per il californiano che ottiene un piazzamento Top 10 nonostante qualche errore di troppo col putt.