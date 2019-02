(ANSA) – ROMA, 25 FEB – L’European Tour premia la prodezza di Tiger Woods nel secondo round del WGC Mexico di golf come miglior colpo del torneo. L’uscita show dal bunker, con palla (scagliata da 135 yard) a due passi dalla bandiera alla buca nove (par 4), ha strappato applausi e consensi di giocatori e organizzatori del massimo circuito americano (PGA Tour) oltre che di quello continentale. Che ha messo al primo posto di una speciale Top 5 la giocata dell’asso californiano. Che ha superato per la migliore giocata il vincitore del torneo, Dustin Johnson. Al terzo e quarto posto una doppio prodigio di Rory McIlroy (secondo in Messico), con Paul Casey quinto. Solo una piccola soddisfazione personale per Woods, che nel primo evento 2019 del World Golf Championship ha ottenuto la decima piazza. Mostrando colpi da campione ed errori evitabili sul green. Per un risultato che gli ha permesso comunque di tornare al dodicesimo posto nella classifica mondiale.