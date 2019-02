(ANSA) – PECHINO, 25 FEB – Il leader nordcoreano Kim Jong-un è giunto nel pomeriggio col suo treno speciale alla città cinese di Hengyang, nella provincia dell’Hunan, dopo una breve sosta nella capitale Changsha, intorno alle 15.30 (6.30 in Italia). Lo riferisce l’agenzia Yonhap, in merito al terzo giorno di viaggio del leader in vista del secondo summit con il presidente Usa Donald Trump che si terrà ad Hanoi il 27-28 febbraio. Il percorso scelto è quindi quello più breve tra la Corea del Nord e il Vietnam: arrivato questa mattina a Wuhan (capitale dell’Hubei) c’era la possibilità di un percorso che si spingesse più a sud, fino alla città di Guangzhou. Il convoglio di 21 vagoni è atteso ora a Nanning (provincia del Guangxi) e Pingxiang (Jiangxi), città al confine. Secondo le indiscrezioni, Kim dovrebbe spingersi poco dopo a Dong Dang, in Vietnam, e continuare in auto i 170 km per Hanoi.