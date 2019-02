(ANSA) – MILANO, 25 FEB – “Abbiamo subito un danno notevole e speriamo che non sia irreparabile nell’economia di questa stagione. Sarebbe un fatto molto grave: lo dice l’ad dell’Inter Beppe Marotta a margine del Candido day, commentando la decisione di dare rigore alla Fiorentina nella sfida di ieri. “Rimango basito e deluso per lo sforzo fatto, il sistema va rivisto in meglio. E’ un danno che si è consumato nell’epilogo della gara. Sarebbe stato molto diverso un torto subito nel primo tempo con tanti minuti da giocare”. “Il mio rammarico è che con lo strumento Var ci devono essere valutazioni oggettive e oggettivamente nessuno può indicare D’Ambrosio tocchi la palla con la mano – ha aggiunto – E’ l’errore più grosso e grossolano da quando c’è la Var. L’arbitro era anche a breve distanza da ciò che è accaduto”.