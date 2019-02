(ANSA) – VIGNATE (MILANO), 25 FEB – “Aver guidato l’Alfa Romeo nei test a Barcellona è stato come essersi svegliato la mattina di Natale a scartare i regali, il primo giro è stato un’emozione. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così e capire dove possiamo migliorare la vettura in vista del debutto a Melbourne”. Il pilota della Alfa Romeo Racing, Antonio Giovinazzi, fatica a trattenere l’emozione per essere il primo italiano a correre in Formula 1 da ‘titolare’ dopo 8 stagioni. “Portare il tricolore sulla griglia di partenza – aggiunge Giovinazzi, con un videomessaggio trasmesso durante la presentazione della stagione motori di Sky – è un motivo di orgoglio. Gli appassionati italiani se lo meritavano proprio”.