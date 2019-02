(ANSA) – MILANO, 25 FEB – “Credo sia una partita difficile, ma aperta. In questo momento le chance sono 50 e 50. La Juve ha già fatto tre gol al Bernabeu rischiando di qualificarsi dopo un risultato della partita d’andata molto più complicato. Sarà dura, però la Juve due gol li può fare e poi gestire i supplementari ed eventualmente i calci di rigore”. E’ l’auspicio di Gianluca Vialli, a margine della consegna del premio ‘Il bello del calcio 2019’, riguardo la partita di ritorno di Champions League contro l’Atletico. “L’importante – aggiunge – è che l’ambiente si compatti, che ci sia ottimismo, che la squadra si prepari bene, che Allegri faccia le scelte giuste e che magari l’Atletico sia in una giornata storta. Se tutte queste cose si allineano la Juve ha il potenziale per ribaltarla”.