(ANSA) – ROMA, 25 FEB – E’ Orsato di Schio l’arbitro designato a dirigere la semifinale di andata di Coppa Italia Lazio-Milan che si giocherà domani sera allo stadio Olimpico. Lo ha reso noto la lega calcio. Assistenti del direttore di gara saranno Manganelli e Ranghetti, quarto uomo Pairetto. Al Var ci sarà Calvarese, mentre Avar sarà Vuoto. Per Fiorentina-Atalanta, l’altra semifinale di andata che si giocherà mercoledì al ‘Franchi’, è stato invece scelto Doveri di Roma che avrà come collaboratori Del Giovane e Bindoni e come quarto uomo Mariani. Giacomelli sarà al Var e come Avar ci sarà Valeriani.