(ANSA) – BOLOGNA, 25 FEB – Non ha resistito a scattarsi un selfie con il ‘nuovo’ telefono del babbo. Una cosa innocente. Se non fosse che il babbo, quel telefono lo aveva rubato. E che la foto scattata sia servita ai Carabinieri di Reggio Emilia per denunciare il papà per furto aggravato. L’uomo aveva portato via una borsa contenente cellulare e portafoglio da un’auto in sosta nel piazzale di un centro commerciale della città. La vittima, una donna, aveva chiamato il suo numero proponendo al ladro di farle ritrovare perlomeno lo smartphone e i documenti rinunciando al denaro. Accettata la proposta, l’uomo e ha fatto trovare tutto, qualche giorno dopo, in un posto concordato. Tornata in possesso del suo telefono, la signora ha visto nelle immagini in memoria gli autoscatti di un bambino sconosciuto e così ha deciso di sporgere denuncia ai Carabinieri. Svolte le indagini, i militari sono arrivati a identificare l’uomo proprio grazie alle foto dal figlio. Ora dovrà rispondere dei suoi atti davanti al giudice.(ANSA).