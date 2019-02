(ANSA) – ROMA, 25 FEB – La Lazio chiede alla sindaca di Roma Virginia Raggi di “annullare” la visita “informale” prevista per giovedì a Formello “per non alimentare polemiche prima del derby”. Allo stesso tempo chiede di “fissarne una ufficiale per la ristrutturazione del centro sportivo a Formello. Per par condicio credo sia giusto farlo, per superare le incomprensioni che ci possono essere state in questi giorni”. Lo dice il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, tornado sulla polemica seguita alla presenza della sindaca di Roma, Virginia Raggi e del premier Giuseppe Conte all’inaugurazione della nuova sede della Roma. Sempre dalle onde dell’emittente biancoceleste, va rilevata anche l’irritazione del club di Lotito con Sky, dopo che alla trasmissione ‘La notte degli Oscar’ su SkyUno il conduttore e l’attrice Michela Andreozzi secondo alcuni avrebbero irriso la squadra biancoceleste con una parodia del film “Roma” dal titolo ‘Lazio’; Andrezzo si e’ poi scusata su Facebook.