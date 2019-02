(ANSA) – MILANO, 25 FEB – “Quando l’arbitro viene chiamato dalla Var, evidentemente c’è un dubbio e forse la Var stessa può eliminarlo: si chiama l’arbitro, gli si dice che non è rigore, perché è così, ma senza rivederlo”. Anche alla luce dell’episodio finale di Fiorentina-Inter, ne è convinto il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, che oggi ha ricevuto 10 mila euro di multa per le critiche all’arbitro Marco Di Bello dopo la partita di dicembre contro la Roma: “Me la sono cavata, dai… – ha sorriso, dopo l’assemblea della Lega di Serie A -. Spero siano spesi a fin di bene, credo che la Federazione usi queste multe nel sociale, quindi va bene così”. “E’ strano che, dopo la chiamata della Var, Abisso abbia confermato il rigore – ha aggiunto, commentando il controverso episodio di Firenze -. Forse non ha visto nella maniera giusta, allora vorrebbe dire che anche il sistema ancora va rifatto o comunque ripensato. Io sono del parere che, nel momento in cui interviene la Var, ci deve essere qualcuno che giudica e non l’arbitro”.