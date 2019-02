(ANSA) – MILANO, 25 FEB – E’ andata a vuoto anche la seconda votazione per l’elezione del consigliere della Lega di Serie A in sostituzione di Marco Fassone, decaduto dopo l’allontanamento dal Milan. In assemblea oggi i 20 club si sono espressi con 19 schede bianche e un voto per il presidente della Fiorentina, Mario Cognini. Adesso si abbassa da 14 a 11 voti il quorum per la terza assemblea elettiva, che dovrà tenersi a marzo, entro 40 giorni dalla prima, andata in scena l’11 febbraio. L’assemblea ha approvato i criteri tecnici di ripartizione delle risorse da diritti tv con 19 voti favorevoli e quello contrario del Chievo.