CARACAS – Juan Guaidó, máxima autoridad de la Asamblea Nacional (AN) y presidente encargado de Venezuela, dijo durante su intervención en la reunión del Grupo Lima, que la única guerra que hay en Venezuela es la de un régimen contra sus ciudadanos.

En su mensaje manifestó a las organizaciones internacionales que permiten la usurpación del poder en el país, que esa posición significa poner en riesgo la vida de muchos venezolanos.

“Cuando usan paramilitares y pagan para matar al pueblo, sabemos que es el momento de actuar” advirtió.

“En un día el mundo vio lo que Venezuela tiene años sufriendo” y destacó que Nicolás Maduro ha ocasionado un gran daño a la transición, lo que pudo comprobarse con los hechos del 23 de febrero pasado.

Dijo que “ser permisivos con la usurpación del poder que lleva adelante este grupo que lidera Maduro, sería una amenaza para la democracia de toda América, y ratificó que en su país no hay dilema entre guerra y paz, porque es la paz la que debe prevalecer.

Afirmó que Maduro piensa que bloquear la ayuda humanitaria fue un logro y que cree que “normalizando la crisis” el régimen podrá resistir.

“Es importante dejar saber que los argumentos no son solo la preocupación por la democracia, porque no la hay en Venezuela. Es actuar claramente en torno a la recuperación de la democracia en Venezuela y el respeto a los Derechos Humanos”, reseñó AFP.

No es cuestión de ideologías

Lamentó que con la quema de los tres camiones con ayuda humanitaria se acelere la muerte de muchos pacientes en los hospitales de Venezuela que no cuentan con insumos y medicamentos y recalcó que miles de pacientes de diálisis van a perder la vida por el sadismo de quien usurpa funciones de quemar un camión con ayuda humanitaria.

Y pido en nombre de Venezuela ante el Grupo de Lima, un minuto de silencio por la masacre que sufrieron los ciudadanos venezolanos el sábado 23 de febrero en las zonas fronterizas de Colombia y Brasil.

Explicó que la situación nacional no se trata de un problema ideológico, sino de un problema de derechos fundamentales para la democracia, porque cuando no hay libertad de expresión, no hay componente ideológico y no se pueden amparar en esa excusa.

Según se sabe por diversos medios, los disturbios en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil por donde se intentó pasar ayuda humanitaria dejaron este fin de semana por lo menos cuatro muertos y cerca de 300 heridos, mientras que la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, confirmó que más de 120 miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas han desertado en este país.

Por último, Juan Guaidó agradeció la solidaridad de las naciones que han recibidos a los miles de migrantes venezolanos que han dejado su país en busca de una mejor calidad de vida para sus familias.