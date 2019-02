(ANSA) – MONTE CAVALLO (MACERATA), 25 FEB – Il sindaco di Monte Cavallo, un piccolo Comune di 135 abitanti, nel cuore del cratere sismico nel Maceratese, Pietro Cecoli è indagato dalla Procura di Macerata per indebita percezione del Cas (contributo autonoma sistemazione) e per non avere rispetto l’ordinanza di inagibilità della sua abitazione, fa lui stesso firmata. Ha dormito nella sua abitazione, davanti alla quale aveva posizionato un container. “E’ successo qualche notte – dice all’ANSA – quando il freddo si è fatto più intenso, qui siamo a mille metri e la temperatura di notte può scendere a -10, -13. Ho sbagliato, lo ammetto, l’errore è mio”. La Guardia di finanza lo ha trovato in casa una mattina, intorno alle 7:30 ai primi di gennaio: “c’era talmente tanta neve che hanno dovuto lasciare l’automobile a valle e sono saliti a piedi”. I controlli sono scattati in seguito ad un esposto anonimo, probabilmente di qualche concittadino. “Un atto che ha motivazioni politiche” secondo il primo cittadino”. Fatto dalla “stessa gente che mi denunciò nel 1999”, per un’altra vicenda legata alla ricostruzione post sisma del 1997, “quando non chiamai una ditta esterna agli elenchi forniti dalla Regione Marche”. Dopo le terribile scosse di fine ottobre del 2106, Cecoli e la moglie sono stati sfollati ad Alba Adriatica e poi a Civitanova Marche: “facevo su e giù con il geometra del Comune”. Poi la decisione di acquistare il container e posizionarlo “a 10-15 metri da casa”, finché il freddo non reso le condizioni di vita proibitive: “siamo stati a casa nel periodo di Natale” confessa. Il fatto è che “i tempi della ricostruzione sono lunghi – spiega – pensavamo che i lavori per la nostra abitazione partissero molto prima. Invece abbino finito ora le pratiche, se va tutto bene si comincia ad aprile e in 3-4 mesi dovremmo finire, dato che ci siamo rivolti ad una ditta abbastanza strutturata”. Intanto il sindaco ha sospeso la percezione del Cas. Cecoli ha guidato Monte Cavallo dal 1990, con un’interruzione dal 2004 al 2009 e attribuisce gli esposti anonimi anche “al fatto che siamo vicini alle elezioni”: dal canto suo non intende dare le dimissioni e anzi pensa di ricandidarsi.