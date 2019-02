(ANSA) – ROMA, 25 FEB – Lituania-Italia 86-73 in una partita della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di basket di Cina 2019. Per gli azzurri del ct Meo Sacchetti è una sconfitta ininfluente in quanto, così come i lituani, avevano già conquistato l’ammissione al torneo iridato (31 agosto-15 settembre). Miglior marcatore dell’Italia nel match odierno è stato Michele Vitali, con 22 punti.