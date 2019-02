(ANSA) – VICOPISANO, 25 FEB – Scuole chiuse domani, martedì 26 febbraio, nel territorio di Vicopisano (Pisa), per permettere alle famiglie di organizzarsi al meglio per l’emergenza incendio che interessa il monte Serra. Lo comunica il Comune di Vicopisano. La misura, si legge sulla pagina facebook del Comune, consigliata dal prefetto di Pisa e dai vertici dell’antincendio regionale, si rende necessaria per salvaguardare l’incolumità dei cittadini residenti nelle zone interessate dall’incendio e per agevolare il passaggio dei mezzi antincendio e di soccorso. Intanto sono circa 180 gli ettari di pineta andati in fiamme sul Monte Serra dove la situazione resta critica. L’incendio si è sviluppato su due ampi fronti, uno sul versante di Vicopisano l’altro su quello di Buti. La speranza è che nella notte cali il vento e che si abbassino le temperature così da facilitare le operazioni di raffreddamento del terreno. Dalle prime luci dell’alba torneranno in servizi i mezzi aerei.