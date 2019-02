(ANSA) – ROMA, 25 FEB – Dopo quanto successo ieri a Wembley, in occasione della finale della Coppa di Lega inglese, il portiere basco del Chelsea, Kepa Arrizabalaga, non sarà multato. Lo anticipa il London Evening Standard, secondo cui il club di Stamford Bridge non ha intenzione di punire l’estremo difensore di origine basca che ieri, nei minuti finali dei supplementari, dopo essere stato colpito dai crampi – in settimana aveva accusato anche problemi muscolari – non ha voluto lasciare il campo al compagno Caballero, malgrado le ripetute sollecitazioni di Maurizio Sarri e del secondo Gianfranco Zola. L’atto di insubordinazione di Kepa è stato molto criticato dalla stampa inglese. “Non è mai facile per noi calciatori ascoltare da lontano i suggerimenti dalla panchina – ha detto David Luiz -. Le persone possono pensare in modo negativo o positivo, è sempre così. L’allenatore ha il potere sul gruppo e il nostro rispetto, crediamo tutti nella sua filosofia, crediamo tutti nel modo in cui vuole che giochiamo”.