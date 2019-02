(ANSA) – ROMA, 25 FEB – Il candidato numero uno per sostituire in panchina il francese Claude Puel, licenziato nei giorni scorsi dal Leicester dopo la pesante sconfitta (4-1) casalinga contro il Crystal Palace, adesso è David Moyes. Lo riferisce beIN Sports, secondo cui l’ex allenatore del Manchester United e della Real Sociedad, la squadra di San Sebastian, sarebbe già in contatto con la dirigenza delle ‘Foxes’ per discutere i termini del suo ingaggio. Lo scozzese Moyes ha 56 anni e in passato, fra gli altri, ha allenato West Ham ed Everton, la seconda squadra di Liverpool.