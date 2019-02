MILANO. – Il Milan arriva sulle ali dell’entusiasmo all’andata della semifinale di Coppa Italia ma Rino Gattuso, come al solito, esorta i ‘suoi’ a mantenere i piedi per terra. “E’ un momento brillante, ma dobbiamo giocare con grande umiltà, rispettare gli avversari, perché la Lazio da qualche anno è una realtà del calcio italiano. Esprime un buon calcio e ci servirà grandissima umiltà”, è l’avvertimento dell’allenatore, alla vigilia della sfida dell’Olimpico, dove i rossoneri a novembre hanno pareggiato 1-1 in campionato e potrebbero presentarsi con un paio di novità in formazione sulla fascia sinistra: Diego Laxalt da terzino al posto di Ricardo Rodriguez e Fabio Borini al posto di Hakan Calhanoglu, come esterno del tridente avanzato.

Con ogni probabilità tornerà titolare Suso, che ha saltato l’ultima partita di campionato per squalifica, e in questo momento è inamovibile Krzysztof Piatek, il centravanti che ha risolto il problema del gol, dato più verve al Milan assieme all’altro acquisto di gennaio, Lucas Paquetà.

“Stanno facendo bene, ma tutta squadra girando: siamo contenti che ci sia entusiasmo fra i nostri tifosi e dobbiamo essere bravi a mantenerlo con risultati positivi, poi vedremo dove arriveremo”, ha sottolineato Gattuso, che a Milanello ha fatto gli auguri per il ventesimo compleanno a Gianluigi Donnarumma, pronto a giocare anche in coppa Italia visto che Pepe Reina è appena rientrato da un infortunio muscolare.

“E’ diventato adulto? E’ una parola grossa, ha 20 anni. In questo momento ha numeri incredibili, 175 presenze con il Milan, e una carriera davanti. L’importante – ha aggiunto l’allenatore, intervistato da Milan Tv e Rai Sport – è capire che ci vogliono passione e voglia. E’ un lavoro nel quale si può migliorare fino all’ultimo giorno in cui si scende in campo. Lo ha capito deve proseguire e credere sempre fortemente in quello che si fa nei momenti peggiori. A livello mentale è cresciuto tanto e deve continuare su questa strada”.

Sfumata la Supercoppa italiana a gennaio, la nuova proprietà targata Elliott punta sulla Coppa Italia per conquistare il primo trofeo, anche se l’obiettivo principale è il ritorno in Champions. Nella corsa al quarto posto, ed eventualmente al terzo visto che l’Inter è lontana solo 2 punti, per i rossoneri saranno importanti anche i giocatori di rientro dagli infortuni, come l’ex regista della Lazio, Lucas Biglia.

“In questo momento Bakayoko e gli altri centrocampisti stanno giocando in modo incredibile, ma lui deve essere un valore aggiunto e lo sa – ha notato Gattuso -. L’importante è che si faccia trovare pronto, ci deve dare qualcosa anche quando non parte titolare, quando è in panchina, e negli allenamenti: è un leader molto, molto importante”.