(ANSA) – PECHINO, 26 FEB – Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è giunto in Vietnam per il secondo summit di Hanoi tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Su Twitter, Pompeo, che ha a lungo lavorato per organizzare il vertice, ha postato alcune foto dell’arrivo, rimarcando che l’evento “sarà un’importante opportunità per fare progressi sugli impegni di Singapore (primo summit tra leader, ndr) per trasformare le relazioni, costruire una pace duratura e completare la denuclearizzazione”.