(ANSA) – PISA, 26 FEB – L’incendio del Monte Serra a Vicopisano è definito “circoscritto” dai vigili del fuoco e stanno già operando sul posto anche i mezzi aerei per completare la fase di spegnimento e proseguire con le azioni di bonifica di tutta l’area interessata ed estesa per almeno 180 ettari. Al momento stanno operando due canadair, due elicotteri della Regione e si sta aspettando un terzo elicottero dei vigili del fuoco in arrivo da Cecina (Livorno).(ANSA).