(ANSA) – TOKYO, 26 FEB – Aveva solo 30 secondi disponibili sulla tabella di marcia prima di proseguire il suo percorso alla guida dell’autobus: troppo poco per accogliere un passeggero disabile. E’ successo in Giappone, nella prefettura di Chiba, dove il conducente di un mezzo pubblico ha pensato di privilegiare la puntualità sulla necessità del passeggero, per il quale avrebbe dovuto preparare l’apposita rampa per la sedia a rotelle e il seggiolino predisposto con la fascia di sicurezza. La storia è emersa dopo che il viaggiatore ha raccontato la vicenda all’autista del bus successivo, e da li sono scattati gli accertamenti. La linea Matsudo Shin-Keisei – che serve la cittadina omonima sulla costa a est della capitale, dove il fatto è avvenuto, dopo essersi scusata, ha detto che si accerterà che i suoi dipendenti in futuro diano sempre la priorità alle esigenze dei passeggeri rispetto alla puntualità del servizio. Il conducente del mezzo ha detto di “essersi pentito col senno di poi di aver preso la decisione sbagliata”.